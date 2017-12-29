تيبازة: العثور على الطفل رمزي ميتا

مجتمع
29 ديسمبر 2017 () - أحمد حمداني
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عثرت كتيبة الدرك الوطني بالقليعة في تيبازة ظهيرة اليوم . على جثة الطفل رمزي فاتح ، فوق سطح مياه حوض مائي ، متواجد بعمق أحد الأحياء الجنوبية لمدينة الدواودة البحرية.

و سارعات الكتية الإقليمة للدرك الوطني إلى حي الدواودة البحرية على إثر بلاغ وصلها من مواطنين راودتهم شكوك بوجود جثة لطفل تطفو فوق حوض مائي .

و تجري الآن عملية المعاينة الجنائية لجثة الطفل بحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.

يذكر أن الطفل رمزي صاحب الـ 8 سنوات إختفى في ظروف غامضة قبل 15 يوما ، فور خروجه من المدرسة الكائنة بساحة مدينة الدواودة البحرية.

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