تيبازة: العثور على الطفل رمزي ميتا
مجتمع
29 ديسمبر 2017 () - أحمد حمداني
عثرت كتيبة الدرك الوطني بالقليعة في تيبازة ظهيرة اليوم . على جثة الطفل رمزي فاتح ، فوق سطح مياه حوض مائي ، متواجد بعمق أحد الأحياء الجنوبية لمدينة الدواودة البحرية.
و سارعات الكتية الإقليمة للدرك الوطني إلى حي الدواودة البحرية على إثر بلاغ وصلها من مواطنين راودتهم شكوك بوجود جثة لطفل تطفو فوق حوض مائي .
و تجري الآن عملية المعاينة الجنائية لجثة الطفل بحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.
يذكر أن الطفل رمزي صاحب الـ 8 سنوات إختفى في ظروف غامضة قبل 15 يوما ، فور خروجه من المدرسة الكائنة بساحة مدينة الدواودة البحرية.