نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني عن والد لاعب تشلسي إيدن هازارد قوله إن الأخير رفض تمديد عقده مع الفريق، مشيرا إلى عدم وجود مفاوضات مع ريال مدريد.

ويأتي هذا التصريح عقب تقارير إعلامية قالت إن اللاعب البلجيكي سينتقل إلى الدوري الإسباني، وتحديدا إلى ريال مدريد بسبب إعجابه بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال هازارد الشهر الماضي "اللعب تحت قيادة زيدان سيكون بمثابة حلم".

وكان من المتوقع أن يمدد اللاعب الشاب البالغ من العمر 26 عاما عقده مع تشلسي، الذي يستمر حتى عام 2020.

وذكر تيري هازارد، والد اللاعب "ما يمكنني قوله بخصوص ابني هو أنه رفض تمديد العقد مع فريقه". وأضاف "حتى الآن، لا يوجد اتصال مع ريال مدريد".