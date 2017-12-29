كأس الجزائر:النتائج الجزئية للدور 32

رياضة
29 ديسمبر 2017 () - الخبر أونلاين/وأج
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النتائج الجزئية لمباريات الدور الثاني والثلاثين لكأس الجزائر في كرة القدم التي جرت يومي الخميس الجمعة:

 

الخميس:  

مولودية وهران - مستقبل واد سلي                  1-0  

شبيبة القبائل - نجم بن عكنون                          1-0

 

         الجمعة: 

جمعية عين مليلة - اهلي برج بوعريريج                     1-0  

دفاع تاجنانت - شباب العامرية                       3-0               

مولودية العلمة - نادي بارادو                         0-3 

نجم القليعة - مولودية بجاية                            1-3   

نادي اسطاوالي - اولمبي المدية                               0-2  

وفاق سطيف - مشعل حاسي مسعود                       2-0   

شباب بوجلبانة - شباب الدار البيضاء                     1-2  بعد الوقت الإضافي 

 شباب عين تموشنت - اتحاد البليدة                      0-0  بعد الوقت الإضافي 

(تأهل اتحاد البليدة بضربات الترجيح 5-4)       

نجم البسباس - اتحاد سوف                           1-1 بعد الوقت الإضافي 

(تأهل وفاق البسباس بضربات الترجيح 4-2)   

اتحاد بلعباس - هلال شلغوم العيد                         0-0  بعد الوقت الإضافي 

(تأهل اتحاد بلعباس بضربات الترجيح 3-1)   

اتحاد الجزائر - نادي الفيرم                          1-0  

شباب قسنطينة - نصر حسين داي                            2-1 

 

         السبت 30 ديسمبر 2017:   

بالمسيلة (المركب الرياضي ورتال): نجم مقرة - اتحاد خنشلة             (00ر14)

ببومرداس (المركب الرياضي بونعامة): اتحاد الاخضرية - امل بلفيدار    (00ر14)

بتبسة (ملعب 4 مارس): شباب قايس - شباب قرية موسى                  (00ر14)

بقالمة (المركب الرياضي): اتحاد بلخير - وفاق اولاد ميمون             (00ر14) 

بسيدي بلعباس (ملعب 24 فبراير): سريع المحمدية - شبيبة الساورة       (00ر14)

بغليزان (ملعب زوغاري الطاهر): سريع غليزان - نجم التلاغمة         (00ر14)

بتقرت (المركب الرياضي المستقبل): نادي تقرت - اتحاد الحراش       (00ر14) 

بالبيض (المركب الرياضي): مولودية البيض - اتحاد عنابة               (00ر14) 

بعين الصفراء (المركب الرياضي): غالية عين الصفراء - امل بوسعادة (00ر14) 

بالجزائر (ملعب 5 جويلية): مولودية الجزائر - وداد تلمسان             (00ر16)  

بسعيدة (المركب الرياضي 13 أفريل): مولودية سعيدة - رائد القبة       (00ر14) 

بإيليزي (المركب الرياضي): نجوم حي الوسط اليزي - فرفوس بئر العاتر (00ر14) 

ببسكرة (ملعب 18 فيفري): اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة                 (00ر14 )

بالجزائر (ملعب 20 أوت): شباب بلوزداد - امل غريس                 (00ر15 )

بالبليدة (ملعب براكني) شباب الزاوية - وفاق سور الغزلان              (00ر14)  

بسطيف (ملعب 8 ماي): ملعب سطيف - جمعية وهران                 (00ر15) 

         الاثنين 1 جانفي 2018: 

بالبليدة (ملعب براكني): اتحاد حجوط - شباب واد ارهيو (00ر14) 

         الثلاثاء 2 جنفي 2018:

بسعيدة (المركب الرياضي): مولودية الحساسنة - مولودية برحال (00ر14).

         

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