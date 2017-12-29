النتائج الجزئية لمباريات الدور الثاني والثلاثين لكأس الجزائر في كرة القدم التي جرت يومي الخميس الجمعة:

الخميس:

مولودية وهران - مستقبل واد سلي 1-0

شبيبة القبائل - نجم بن عكنون 1-0

الجمعة:

جمعية عين مليلة - اهلي برج بوعريريج 1-0

دفاع تاجنانت - شباب العامرية 3-0

مولودية العلمة - نادي بارادو 0-3

نجم القليعة - مولودية بجاية 1-3

نادي اسطاوالي - اولمبي المدية 0-2

وفاق سطيف - مشعل حاسي مسعود 2-0

شباب بوجلبانة - شباب الدار البيضاء 1-2 بعد الوقت الإضافي

شباب عين تموشنت - اتحاد البليدة 0-0 بعد الوقت الإضافي

(تأهل اتحاد البليدة بضربات الترجيح 5-4)

نجم البسباس - اتحاد سوف 1-1 بعد الوقت الإضافي

(تأهل وفاق البسباس بضربات الترجيح 4-2)

اتحاد بلعباس - هلال شلغوم العيد 0-0 بعد الوقت الإضافي

(تأهل اتحاد بلعباس بضربات الترجيح 3-1)

اتحاد الجزائر - نادي الفيرم 1-0

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 2-1

السبت 30 ديسمبر 2017:

بالمسيلة (المركب الرياضي ورتال): نجم مقرة - اتحاد خنشلة (00ر14)

ببومرداس (المركب الرياضي بونعامة): اتحاد الاخضرية - امل بلفيدار (00ر14)

بتبسة (ملعب 4 مارس): شباب قايس - شباب قرية موسى (00ر14)

بقالمة (المركب الرياضي): اتحاد بلخير - وفاق اولاد ميمون (00ر14)

بسيدي بلعباس (ملعب 24 فبراير): سريع المحمدية - شبيبة الساورة (00ر14)

بغليزان (ملعب زوغاري الطاهر): سريع غليزان - نجم التلاغمة (00ر14)

بتقرت (المركب الرياضي المستقبل): نادي تقرت - اتحاد الحراش (00ر14)

بالبيض (المركب الرياضي): مولودية البيض - اتحاد عنابة (00ر14)

بعين الصفراء (المركب الرياضي): غالية عين الصفراء - امل بوسعادة (00ر14)

بالجزائر (ملعب 5 جويلية): مولودية الجزائر - وداد تلمسان (00ر16)

بسعيدة (المركب الرياضي 13 أفريل): مولودية سعيدة - رائد القبة (00ر14)

بإيليزي (المركب الرياضي): نجوم حي الوسط اليزي - فرفوس بئر العاتر (00ر14)

ببسكرة (ملعب 18 فيفري): اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة (00ر14 )

بالجزائر (ملعب 20 أوت): شباب بلوزداد - امل غريس (00ر15 )

بالبليدة (ملعب براكني) شباب الزاوية - وفاق سور الغزلان (00ر14)

بسطيف (ملعب 8 ماي): ملعب سطيف - جمعية وهران (00ر15)

الاثنين 1 جانفي 2018:

بالبليدة (ملعب براكني): اتحاد حجوط - شباب واد ارهيو (00ر14)

الثلاثاء 2 جنفي 2018:

بسعيدة (المركب الرياضي): مولودية الحساسنة - مولودية برحال (00ر14).