أشهر، اليوم الجمعة بمسجد النور في وسط مدينة المدية، رعية من جنسية صينية، في الثلاثينات من العمر، إسلامه، بعد أن كان يدين بالبوذية، أمام جمع من المصلين، حيث وبعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة قام الرعية بنطق الشهادتين على يد إمام المسجد وسط تكبيرات المصلين الذين اكتظ بهم المسجد.

الرعية الصيني، الذي أشهر إسلامه، يعمل بالشركة الصينية المشرفة على انجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد في شطره الممتد من منطقة شفة والبرواقية، وقد عبر عن سعادته عقب دخوله الدين الإسلامي الحنيف، بعدما تلقى تعاليم ومبادئ الإسلام على يد جزائري زميل له في العمل، و كان قد تأثر بأخلاق زملائه المسلمين والمعاملة الحسنة التي حظي بها من طرفهم خلال فترة عمله معهم، ما جعله يفكر في اعتناق الإسلام.