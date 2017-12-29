أعلنت الشرطة الاسبانية الجمعة فتح تحقيق في وفاة جزائري في سجن تحتجز فيه السلطات الاسبانية منذ نوفمبر مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا بحرا إلى البلاد، رغم انتقادات غير حكومية محلية.

وعُثر على الجثة الجمعة في سجن ارخيدونا الحديث والذي كانت وزارة الداخلية قررت استخدامه كمركز للاحتجاز الإداري "الموقت" قرب ملقة في الاندلس، في جنوب البلاد.

وأعلنت الشرطة الاسبانية في بيان "فتح تحقيق لتوضيح ظروف وفاة هذا النزيل الذي يبلغ من العمر 36 عاما والجزائري الجنسية".

وأعلنت الشرطة أن "مسؤولين مكلفين بالمراقبة عثروا" على جثة هذا الرجل "داخل غرفته"، ولم يستطيعوا إنعاشه.

وكان القضاء الاسباني أمر في 20 نوفمبر بوضعه قيد الحجز حتى 18 جنفي، بحسب المصدر نفسه.

وكانت اسبانيا وضعت نحو 500 مهاجر غير شرعي غالبيتهم من الجزائر في سجن ارخيدونا الذي لم يكن قد افتتح بعد وسط تنديد واسع من قبل منظمات تتولى الدفاع عن حقوقهم.

وردا على انتقادات وجهتها جماعات حقوقية قالت السلطات الاسبانية في نوفمبر إن مراكز الاحتجاز للأجانب باتت مكتظة وان هذا السجن مزود "حمامات وتدفئة وأسرة وقاعات رياضية".

وصرح وزير الداخلية الاسباني خوان ايغناسيو زويدو "لا يمكننا قبول بقاء هؤلاء الأشخاص أحرارا بذريعة وصولهم في مراكب وأننا نستطيع إنقاذهم".

وانتقدت "الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين" التي تقدم المساعدة للمهاجرين في مراكز الاحتجاز قرار وضع المهاجرين في السجن واعتبرت انه "ينتهك الحقوق والضمانات الدستورية"، كما أعربت عن أسفها للاحتجاز الذي يشكل "تجريما ظالما للأشخاص".

ووفقا لآخر حصيلة أعدتها المنظمة الدولية للهجرة فقد زاد عدد المهاجرين الواصلين إلى اسبانيا في 2017 ثلاثة أضعاف، وتم تسجيل 223 حالة وفاة.

فقد وصل 21468 شخصا إلى المياه أو الأراضي الاسبانية هذا العام حتى 20 ديسمبر، اي بزيادة تفوق ثلاث مرات الأرقام المسجلة في 2016 والتي بلغت 6046 شخصا.