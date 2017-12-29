أحرج عدد من نواب ولاية إليزي في البرلمان المديرين العامين لبريد الجزائر واتصالات الجزائر، خلال مرافقتهم وزيرة البريد والمواصلات، هدى فرعون، في زيارتها، مؤخرا، بتدخلاتهم المستمرة لقضاء حوائجهم، ووصل الأمر ببعض البرلمانيين، بشهادة الحضور، إلى حد منح المديرين العامين ملفات وقوائم تضم أسماء الأبناء والأقارب والأحباب لتوظيفهم في مؤسستي بريد الجزائر واتصالات الجزائر. تصرفات هؤلاء “المنتخبين” خلفت سخطا في أوساط سكان الولاية، وقال بعضهم: “كنا ننتظر منهم خدمة الصالح العام لكنهم تركوا مسؤوليتهم وتفرغوا للضغط على المديرين العامين لقضاء مصالح شخصية”.