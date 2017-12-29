بتاريخ 13 جانفي 2014، اقترح رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” من تيزي وزو، جعل يناير (12 جانفي)، أول يوم من السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر، وبرر غول اقتراحه بأن “تسجيل السنة الأمازيغية الجديدة كبصمة مجيدة لتاريخنا العريق، قصد رفعه إلى الصعيد الوطني وترسيخه في الإطار الحضاري المغاربي والشمال إفريقي”. وعليه، يعتبر حزب “تاج”، حسبه، أول حزب سياسي يدعو لهذا المطلب الذي استجاب له رئيس الجمهورية، الأربعاء الماضي، وقرر جعل “يناير” عطلة مدفوعة الأجر.