أطبقت موجة قطبية على ولايات أمريكية وكندا وسجلت درجات الحرارة تراجعا قياسيا، مما دفع خبراء الطقس إلى تحذير السكان من أنهم سيواجهون ليلة متجمدة عشية العام الجديد.

ففي الولايات المتحدة، امتدت الموجة القطبية التي ضربت الشمال الشرقي والغرب الأوسط ، جنوبا حتى مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، حيث تراكم الجليد على أبراج الكنائس التي تشتهر بها المدينة.

وقال كين سيموسكو الخبير بهيئة الأرصاد في نورث داكوتا إن درجات الحرارة في شمال الولاية ستهبط على الأرجح دون 34.4 درجة مئوية تحت الصفر السبت، وفق" ما أفادت به وكالة رويترز".

وتتعرض ولايات أمريكية في أعقاب أعياد الميلاد إلى موجة قطبية أدت إلى طقس متجمد ووصلت درجة الحرارة إلى أدنى حد في ولاية مينيسوتا إلى 48 درجة تحت الصفر.

وذكر خبراء الأرصاد أن مئات الآلاف من المحتفلين الذين يقصدون ميدان تايمز سكوير في نيويورك ليلة العام الجديد مساء الأحد ربما يشهدون ثاني أشد الليالي برودة على الإطلاق، ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة إلى 12 درجة تحت الصفر في مانهاتن.

وفي كندا صدرت تحذيرات مماثلة من الطقس شديد البرودة وقللت بعض احتفالات رأس السنة.وتوقعت الهيئة الوطنية للطقس أن يستمر نمط الطقس البارد خلال مطلع هذا الأسبوع، وقالت إن هناك موجة قوية من هواء القطب الشمالي تتشكل حاليا فوق شمال غرب كندا.