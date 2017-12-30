اهتزت بلدية زمالة الأمير عبد القادر (طاقين) بتيارت، قبل صلاة المغرب من نهار أمس الجمعة، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها كهل ستيني، حيث عثر عليه مذبوحا من الوريد إلى الوريد داخل سيارته، بمنطقة البعاير بذات البلدية.

و أشارت بعض المصادر أن مرتكب الجريمة هو أحد أقاربه الذي ألقي عليه القبض في مسكنه الكائن في المنطقة.

وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن أسباب الجريمة التي بقيت مجهولة لحد الساعة، فيما نقلت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قصر الشلالة.