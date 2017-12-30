توفي شخص يبلغ من العمر 85 سنة بعد أن دهسته الجمعة مقطورة ترامواي بمحطة ميموني حمود حيث كان يحاول اجتياز السكة قبل قدوم الترامواي، حسب ما جاء في بيان لشركة استغلال ترامواي الجزائر (سيترام) .

وأوضح المصدر أن السائق لم يتمكن من تفادي الحادث الذي وقع في حدود الساعة 8:28 مضيفا أن فرق التدخل التابعة لسيترام والحماية المدنية بالإضافة إلى الشرطة قد أسرعت إلى مكان وقوع الحادث باحترافية وفعالية.

وقد نقل الضحية على جناح السرعة إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بجروحه، حسب المصدر ذاته.

وجاء في البيان أن شركة استغلال الترامواي تتقدم بمواساتها لعائلة وأقارب الضحية.

وذكرت ذات الشركة في بيانها أنه نظرا للأولوية التي توليها للأمن فهي تدعو كل الراجلين إلى الانتباه بحذر شديد إلى حواف سكة التراموي، مطالبة إياهم بعدم اجتياز سكة الترامواي لدى اقترابه على اعتبار أن هذا الأخير يندرج ضمن عربات السكك الحديدية الثقيلة التي لا يمكنها الانحراف أو التوقف في القليل من الأمتار.