الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء على كنيسة القاهرة

العالم
30 ديسمبر 2017 () - الخبر أون لاين/وأج
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أدانت الجزائر، اليوم السبت، "بشدة الاعتداء الإرهابي الدموي"الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة بمصر،أمس الجمعة ، معربة عن "تضامنها الكامل" مع مصر الشقيقة، حسبما أفاد به الناطق الرسمي  لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف. 

وأوضح بن علي الشريف  في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية  قائلا: "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الدموي الذي  استهدف يوم الجمعة 29 ديسمبر 2017 كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة، والذي  أسفر عن قتل و جرح عدد من المواطنين المصريين".

وأبرز الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية أن "هذا العمل الإجرامي البغيض  يكشف مرة أخرى عن الوجه القبيح و اللاإنساني للإرهاب الذي لا يتوانى في استهداف  بيوت العبادة و الأماكن المقدسة ".

وأضاف : "و إذ نعبر عن تضامننا الكامل مع مصر الشقيقة حكومة وشعبا و عن خالص تعازينا لذوي الضحايا وكذا مواساتنا لأسر المصابين، فإننا كلنا ثقة في قدرة  هذا البلد الشقيق و قواته الأمنية على التصدي بحزم و قوة للإرهاب و أعماله  الإجرامية".

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