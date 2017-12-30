أدانت الجزائر، اليوم السبت، "بشدة الاعتداء الإرهابي الدموي"الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة بمصر،أمس الجمعة ، معربة عن "تضامنها الكامل" مع مصر الشقيقة، حسبما أفاد به الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف.

وأوضح بن علي الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا: "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الدموي الذي استهدف يوم الجمعة 29 ديسمبر 2017 كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة، والذي أسفر عن قتل و جرح عدد من المواطنين المصريين".

وأبرز الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية أن "هذا العمل الإجرامي البغيض يكشف مرة أخرى عن الوجه القبيح و اللاإنساني للإرهاب الذي لا يتوانى في استهداف بيوت العبادة و الأماكن المقدسة ".

وأضاف : "و إذ نعبر عن تضامننا الكامل مع مصر الشقيقة حكومة وشعبا و عن خالص تعازينا لذوي الضحايا وكذا مواساتنا لأسر المصابين، فإننا كلنا ثقة في قدرة هذا البلد الشقيق و قواته الأمنية على التصدي بحزم و قوة للإرهاب و أعماله الإجرامية".