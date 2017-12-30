ينطلق زوال اليوم، بدار الثقافة محمد سراج لسكيكدة الحفل الفني التضامني مع المسرحية سامية سعدي التي تعاني من ورم على مستوى الرأس علاجها يتطلب نقلها إلى خارج الوطن، حسب اللجنة المكلفة بتنظيم الحفل الفني التضامني، الذي يشارك فيه عدد من الفنانين على سبيل المثال سليم الشاوي وعبدو السكيكدي ووجوه مسرحية سبق لها وأن مثلت إلى جانبها سامية سعدي على الخشبة والتلفزيون المبلغ المالي الذي تنوي اللجنة جمعه هو 500 مليون سنتيم.

واستنادا إلى اللجنة المكلفة بتنظيم الحفل التضامني الذي يمتد إلى غاية يوم غد وحسب مصادر مقربة من اللجنة فإن وزارة الثقافة قد تساهم في هذا الحفل، بالإضافة إلى السلطات المحلية التي وضعت تحت تصرف اللجنة كل الإمكانيات من أجل إنجاح الحفل التضامني وتمكين المسرحية سامية سعدي من جمع المبلغ الخاص بعلاجها في الخارج وهذا اعترافا لها بما قدمته للركح الجزائري .