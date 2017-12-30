قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي و19 آخرين، 3 سنوات، في قضية "إهانة القضاة"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول نقلا عن مصدر قضائي.

وأفاد ذات المصدر أن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بحبس "مرسي"، و19 آخرين بينهم سياسيون بارزون 3 سنوات، وتغريم 5 آخرين بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، 30 ألف جنيه أي بما يعادل 1700 دولار أمريكي بتهمة "إهانة وسبّ القضاء والقضاة".

وقررت المحكمة إلزام 22 متهما بدفع تعويض مؤقت مليون جنيه لكل منهم، وإلزام محمد مرسى بدفع مليوني جنيه كتعويض مؤقت لنادي القضاة وأحد القضاة المتضررين.

وأشار ذات المصدر إلى أن الحكم أولى قابل للطعن عليه من جانب المتهمين البالغ عددهم 25 شخصا، مضيفا أن المبالغ المقررة لن تسدد من جانب المتهمين طالما لم يصدر حكم نهائي، أو في حالة عدم طعن متهم على الحكم الحالي خلال أجل قدره 60 يوما منذ النطق بالحكم.

وتم إحالة المتهمين للجنايات في 19 جانفي 2014 ، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 23 ماي 2015، قبل النطق بالحكم اليوم.

ومن أبرز المتهمين المحكوم عليهم بـ 3 سنوات إضافة إلى مرسي : سعد الكتاتني رئيس البرلمان السابق، الوزير السابق محمد محسوب، المعارض عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والقيادي البارز بجماعة الإخوان محمد البلتاجي، محمود الخضيري وهو أحد رموز الإصلاح القضائي وقاض سابق، محامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات، الصحفي عبد الحليم قنديل، و عبد الرحمن نجل الشيخ يوسف القرضاوي.

فيما تم تغريم كل من : الإعلامي المؤيد للنظام توفيق عكاشة ، الأكاديمي عمرو حمزاوي ة (إعلامي مؤيد للنظام)، والمعارض المحبوس علاء عبد الفتاح .

في المقابل قال المحامي عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان، ، إن هيئة الدفاع قررت الطعن على أحكام موكيلهم، وأبرزهم الكتاتني والبلتاجي، فيما سيتم الرجوع لمرسي بشأن الطعن من عدمه.

يُشار إلى أن هذا الحكم هو الرابع بحق محمد مرسي ، في 6 قضايا يواجهها.