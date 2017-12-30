تدعم قطاع السكن في الجزائر ولأول مرة من نماذج لعمارات مخصصة لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مصممة وفقا للمقاييس المعمول بها عالميا، فضلا عن ذلك تم تجهيز الفضاءات الخارجية لتسهل مهام تنقل هذه الفئة.

وقال وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار خلال إشرافه اليوم السبت على تدشين السكن النموذجي الموجه لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بموقع حي 1200 مسكن "النخيل" بالرغاية " تصميم الأحياء وفقا لمتطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ضروري وهو نابع من قناعتنا بان لهذه الفئة أيضا الحق بأن تعيش كغيرها من الفئات الأخرى (...) سنعمل على تعميم هذه التجربة إلى مواقع سكنية أخرى لاحقا".

و قد صممت مداخل عمارات حي الـ 1200 وحدة سكنية "عدل" بالرغاية وكذا مختلف الممرات الخارجية وفقا لمتطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بطريقة تسهل تنقلها فضلا عن وضع أقفال المداخل الرئيسية والشقق و كذا أكباس الكهرباء و أزرار الأجراس على مستويات منخفضة تمكن هذه الفئة وخصوصا المقعدين منهم على الكراسي المتحركة من استخدامها بكل سهولة.

كما جهزت السلالم من الطابق الأرضي إلى الطابق الأول المخصص حصريا لهذه الفئة، بركائز معدنية تساعد الشخص المعاق من الصعود إلى شقته دون الحاجة إلى مساعدة .

و يقوم طمار مرفقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، بزيارة ميدانية إلى بلدية الرغاية ( 25 كلم شرق العاصمة )، حيث يطلع على سير أشغال العديد من مشاريع قطاعه.