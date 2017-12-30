تعاقدت مولودية الجزائر مساء أمس الجمعة مع اللاعب أسامة تبي مهاجم سريع غليزان لعقد مدته 18 شهرا، وحسب الصحافة الرياضية المختصة، فإن تبي (26 سنة) لاعب شبيبة سكيكدة سابقا، قام بتسديد مبلغ 8.5 مليون دينار للحصول على ورقة تسريحه وفسخ عقده مع إدارة نادي سريع غليزان، ويعد تبي الصفقة الثانية لمولودية الجزائر بعد ترسيم التحاق اللاعب محمد أمين سويبع (مولودية وهران) بحر الأسبوع المنصرم حيث أمضى على عقد لمدة 18 شهرا.