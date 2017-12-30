زيادات "رمزية" في تسعيرة النقل في 2018

أخبار الوطن
30 ديسمبر 2017 () - الخبر أون لاين/وأج
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أكد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد  الغني زعلان اليوم السبت، أن الزيادات في تسعيرة النقل ستكون "رمزية وغير مبالغ فيها "، وستدخل حيز التطبيق ابتداء من 10 يناير 2018.

و أوضح  زعلان خلال لقاء جمعه بممثلي نقابات متعاملي نقل المسافرين  الجماعي الحضري و النقل ما بين الولايات و ممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة  نظم بمقر الوزارة،  أن "هذه الزيادات رمزية و لن يكون لها أثر على القدرة  الشرائية للمواطن،  كما تراعي مصلحة ومطالب الناقلين و سيشرع في تطبيقها رسميا  ابتداء من 10 يناير المقبل ".

و جاء هذا الإجراء بعد سلسلة من جلسات فوج العمل المشكل من الإدارة المركزية  لوزارة الأشغال العمومية والنقل وممثلي نقابة سائقي الأجرة و متعاملي نقل  المسافرين الجماعي الحضري و ما بين الولايات،  قصد دراسة الأثر  والأعباء  الناجمة عن الزيادة في أسعار الوقود و مدى تأثيرها على تعريفات النقل الجماعي  بالحافلات و سيارات الأجرة.
 وذكر زعلان أنه تم الاتفاق على تعديلات رمزية  للتعريفات الخاصة بكل أنماط النقل حيث تمت مراعاة  القدرة  الشرائية لمستعملي النقل العمومي الجماعي.

و في هذا الصدد،  نوه الوزير بتفهم ممثلي النقابات و تغليب المصلحة العامة  للمواطن و تحليهم بروح المسؤولية مشيرا أن الوزارة تبقى "ملتزمة بمواصلة العمل  المشترك لتحسين ظروف عملهم و مرافقتهم في أداء مهامهم المرتبطة بتحسين الخدمة  العمومية".

و خلال ذات اللقاء، دعا زعلان إلى عقد اجتماع  يضم ممثلي نقابات قطاع  النقل مع مديريات النقل الولائية خلال اليومين القادمين لإعلامهم بما تم  إقراره خلال لقاء اليوم .

و شهد اجتماع اليوم حضور ممثلين عن مديرية النقل البري والحضري بوزارة  الأشغال العمومية و النقل إلى جانب ممثلي الناقلين (سيارة أجرة، نقل حضري،والنقل ما بين الولايات)،  فضلا عن ممثلين عن الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع.

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