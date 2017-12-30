تترواح أعمارهم ما بين 9 و47 سنة معظمهم تلاميذ مدارس كانوا في رحلة سياحية نحو منطقة الشريعة بولاية البليدة .

وحسب النقيب كمال حمدي المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية فإن حافلة كانت تنقل تلاميذ مدارس في رحلة سياحية من ولاية مستغانم نحو ولاية البليدة وتحديدا منطقة الشريعة السياحية، وعند وصولها إلى المكان المسمى عين الحاج بإقليم بلدية بوراشد في ولاية عين الدفلى، اصطدمت بشاحنة من الخلف مما أدى إلى إصابة 24 شخصا أغلبهم أطفال، مضيفا بأن الجرحى الذين كان بينهم اثنين في حالة خطيرة تم توزيعهم على مستشفى كل من خميس مليانة وعين الدفلى، وتسبب الحادث حسب النقيب كمال حمدي في شل حركة المرور جزئيا على مستوى الطريق السيار شرق – غرب لمدة ساعة ونصف ساعة قبل تدخل عناصر الحماية المدينة وفتح الطريق،..يذكر أن صاحب الشاحنة التي اصطدمت بها حافلة الضحايا لاذ بالفرار، كما أن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.