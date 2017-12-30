كأس الجزائر: نتائج مباريات اليوم

رياضة
30 ديسمبر 2017 () - الخبر أونلاين/وأج
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النتائج الجزئية لمباريات الدور الثاني والثلاثين لكأس الجزائر في كرة القدم التي جرت اليوم السبت: 

 

 نجم مقرة - اتحاد خنشلة                         1-0 

اتحاد الاخضرية - امل بلفيدار                      1-0

شباب قايس - شباب قرية موسى                 2-1 

اتحاد بلخير - وفاق اولاد ميمون                  2-0  

مولودية البيض - اتحاد عنابة                     1-0             

غالية عين الصفراء - امل بوسعادة               0-1

مولودية سعيدة - رائد القبة                         4-0 

نجوم حي الوسط اليزي - فرفوس بئر العاتر    2-1 

اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة                       3-0 

سريع المحمدية - شبيبة الساورة                  1-2

سريع غليزان - نجم التلاغمة                   2-2      بعد الوقت الإضافي (تأهل التلاغمة  بضربات الترجيح  7-6)      

نادي تقرت - اتحاد الحراش                   0-0   بعد الوقت الإضافي      (تأهل اتحاد الحراش بضربات الترجيح 4-2)          

شباب الزاوية - وفاق سور الغزلان             1-1   بعد الوقت الإضافي (تأهل الزاوية  بضربات الترجيح 5-4)              

شباب بلوزداد - امل غريس                      3-0                

ملعب سطيف - جمعية وهران                   0-2           

مولودية الجزائر - وداد تلمسان                  4-0                      

  

         الاثنين 1 جانفي 2018: 

بالبليدة (ملعب براكني): اتحاد حجوط - شباب واد ارهيو (00ر14)

 

         الثلاثاء 2 جانفي 2018:

بسعيدة (المركب الرياضي): مولودية الحساسنة - مولودية برحال (00ر14).

 

         مباريات لعبت:الخميس:  

مولودية وهران - مستقبل واد سلي                             1-0  

شبيبة القبائل - نجم بن عكنون                                  1-0

 

         الجمعة: 

جمعية عين مليلة - اهلي برج بوعريريج                               1-0  

دفاع تاجنانت - شباب العامرية                                 3-0                       

مولودية العلمة - نادي بارادو                                   0-3 

نجم القليعة - مولودية بجاية                                    1-3   

نادي اسطاوالي - اولمبي المدية                                0-2  

وفاق سطيف - مشعل حاسي مسعود                          2-0   

شباب بوجلبانة - شباب الدار البيضاء                       1-2  بعد الوقت الإضافي 

 شباب عين تموشنت - اتحاد البليدة                         0-0  بعد الوقت الإضافي (تأهل اتحاد البليدة بضربات الترجيح 5-4)              

نجم البسباس - اتحاد سوف                                   1-1 بعد الوقت الإضافي (تأهل وفاق البسباس بضربات الترجيح 4-2)   

اتحاد بلعباس - هلال شلغوم العيد                           0-0  بعد الوقت الإضافي (تأهل اتحاد بلعباس بضربات الترجيح 3-1)   

اتحاد الجزائر - نادي الفيرم                                 1-0  

شباب قسنطينة - نصر حسين داي                                    2-1 .

         

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