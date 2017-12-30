كأس الجزائر: نتائج مباريات اليوم
النتائج الجزئية لمباريات الدور الثاني والثلاثين لكأس الجزائر في كرة القدم التي جرت اليوم السبت:
نجم مقرة - اتحاد خنشلة 1-0
اتحاد الاخضرية - امل بلفيدار 1-0
شباب قايس - شباب قرية موسى 2-1
اتحاد بلخير - وفاق اولاد ميمون 2-0
مولودية البيض - اتحاد عنابة 1-0
غالية عين الصفراء - امل بوسعادة 0-1
مولودية سعيدة - رائد القبة 4-0
نجوم حي الوسط اليزي - فرفوس بئر العاتر 2-1
اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة 3-0
سريع المحمدية - شبيبة الساورة 1-2
سريع غليزان - نجم التلاغمة 2-2 بعد الوقت الإضافي (تأهل التلاغمة بضربات الترجيح 7-6)
نادي تقرت - اتحاد الحراش 0-0 بعد الوقت الإضافي (تأهل اتحاد الحراش بضربات الترجيح 4-2)
شباب الزاوية - وفاق سور الغزلان 1-1 بعد الوقت الإضافي (تأهل الزاوية بضربات الترجيح 5-4)
شباب بلوزداد - امل غريس 3-0
ملعب سطيف - جمعية وهران 0-2
مولودية الجزائر - وداد تلمسان 4-0
الاثنين 1 جانفي 2018:
بالبليدة (ملعب براكني): اتحاد حجوط - شباب واد ارهيو (00ر14)
الثلاثاء 2 جانفي 2018:
بسعيدة (المركب الرياضي): مولودية الحساسنة - مولودية برحال (00ر14).
مباريات لعبت:الخميس:
مولودية وهران - مستقبل واد سلي 1-0
شبيبة القبائل - نجم بن عكنون 1-0
الجمعة:
جمعية عين مليلة - اهلي برج بوعريريج 1-0
دفاع تاجنانت - شباب العامرية 3-0
مولودية العلمة - نادي بارادو 0-3
نجم القليعة - مولودية بجاية 1-3
نادي اسطاوالي - اولمبي المدية 0-2
وفاق سطيف - مشعل حاسي مسعود 2-0
شباب بوجلبانة - شباب الدار البيضاء 1-2 بعد الوقت الإضافي
شباب عين تموشنت - اتحاد البليدة 0-0 بعد الوقت الإضافي (تأهل اتحاد البليدة بضربات الترجيح 5-4)
نجم البسباس - اتحاد سوف 1-1 بعد الوقت الإضافي (تأهل وفاق البسباس بضربات الترجيح 4-2)
اتحاد بلعباس - هلال شلغوم العيد 0-0 بعد الوقت الإضافي (تأهل اتحاد بلعباس بضربات الترجيح 3-1)
اتحاد الجزائر - نادي الفيرم 1-0
شباب قسنطينة - نصر حسين داي 2-1 .