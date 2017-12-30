أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم السبت عن اجتماع ثلاثي سيجمعه بالاتحاد العام للعمال الجزائريين منتدى رؤساء المؤسسات.

وخلال ندوة عقدها بسوق أهراس على هامش اجتماعه بمنتخبي الشرق قال ولد عباس انه سيلتقي هذا الثلاثاء بمقر الحزب بكل من سيدي سعيد وعلي حداد.

وعبر ولد عباس ضمنيا عن رفضه لفتح رأس مال الشركات العمومية أمام الاستثمار الخاص التي أعلن عنها مؤخرا في اجتماع الثلاثية (الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات), حيث اعتبر ولد عباس القطاع العام "استراتيجي لا يمكن المساس به", مضيفا في السياق "نعم للشراكة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" و"لا لخوصصة مؤسسات القطاع العام مثل الخطوط الجهوية الجزائرية والسكك الحديدية والمحروقات".

وكان اجتماع الثلاثية بين الحكومة والمركزية النقابية والباترونا في 23 ديسمبر الحالي قد وقع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات حول فتح رأس مال الشركات العمومية أمام الاستثمار الخاص.

من جهة أخرى و لدى تطرقه للغة الأمازيغية, ذكر ولد عباس "أن رئيس الجمهورية قام باعتماد هذه اللغة ضمن الدستور الجديد وأصبحت لغة وطنية رسمية وأعطى تعليمات لتدريسها في المدارس وحتى في الجامعات كما قرر يوم 12 جانفي من كل سنة عطلة مدفوعة الأجر و دعوته الحكومة للإسراع في إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية".

وأضاف في هذا السياق بأن ورقة الأمازيغية استعملت من طرف البعض لـ"خلق البلبلة في منطقة القبائل".

وفيما يخص صحة الرئيس قال ولد عباس "بفضل إرادته القوية، تمكن الرئيس من التماثل للشفاء".