بلغت الجباية العادية التي تم تحصيلها من طرف إدارة الضرائب خلال الأشهر الـ11 من السنة الجارية 2.994,5 مليار دينار ما يمثل 91 بالمائة من الجباية العادية المرتقب تحصيلها خلال سنة 2017 بأكملها, حسبما أفاد به اليوم السبت بالجزائر العاصمة المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة.

وكان قانون المالية لـسنة 2017 يتوقع تحقيق جباية عادية سنوية تقدر بـ 3.304 مليار دينار.

وأبرز زيكارة خلال منتدى "الجزائر اقتصاد" أنه من أصل 2.994,5 مليار دينار جزائري المحصلة تمثل المنتوجات الضريبية 2.629,8 مليار دينار أي 90 بالمائة من 2.928,5 مليار دج من المنتوجات الضريبية العادية المرتقبة ضمن قانون المالية 2017.

و في 2016 بلغت الجباية العادية, التي تدر 60 بالمائة من العائدات المالية, 3.075 مليار دينار (ارتفاع بـ 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015) وتمثل 121 بالمائة من أهداف قانون المالية 2016.

وأشار زيكارة أنه "حين يعاتبنا مجلس المحاسبة في إطار تقريره المصاحب لقانون تسوية الميزانية بشأن ضعف التحصيل فانه لا يعني تحصيلاتنا السنوية التي تتجاوز دائما توقعاتنا".

وذكر زيكارة أن "الاختلال" المشار اليه في مجال التحصيل يتعلق بالأحرى "بالمستحقات الباقي تحصيلها" والتي تشمل أساسا الغرامات القضائية وديون المؤسسات المحلة والتي تعود أحيانا إلى عدة عشريات مضيفا في هذا الصدد أنه "يجب تطهير" باقي المستحقات للتحصيل والمقدرة بحوالي 12.000 مليار دج.