أحرز المصري محمد صلاح هدفين في الشوط الثاني ليحول ليفربول تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على ضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وتأخر ليفربول بعد ثلاث دقائق من البداية بهدف جيمي فاردي بعد تمريرة رائعة من الجزائري رياض محرز.

لكن في الشوط الثاني مرر السنغالي ساديو ماني بكعب قدمه بشكل رائع لصلاح داخل منطقة الجزاء ليدرك التعادل في الدقيقة 52.

وسجل صلاح مجددا بعد تمريرة من جيمس ميلنر ليراوغ أحد المدافعين ثم يسدد من مدى قريب في شباك الحارس كاسبر شمايكل في الدقيقة 76.

ورفع صلاح رصيده إلى 17 هدفا في الدوري هذا الموسم وبفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير متصدر قائمة الهدافين.

وأصبح رصيد ليفربول 41 نقطة في المركز الرابع بينما ظل رصيد ليستر عند 27 نقطة في المركز الثامن.