أعرب المدرب بن شيخة عن سعادته الكبيرة لقيادة أول فريق جزائري يشارك في كأس العالم للأندية، متعهدا بأن يعامل كل اللاعبين باحترام كامل، وهذا راجع إلى التخوف الكبير الذي أبداه البعض من طريقة عمل بن شيخة، قائلا عقب عملية الإمضاء: “الجميع يناديني الجنرال، وهي صفة أفتخر بها لأنها تدل على الانضباط والصرامة، وهي صفات لازمة لقيادة الفرق خاصة الكبيرة منها، دربت نوادي كبيرة في المغرب وتونس وحتى المنتخب الجزائري، لكني أبدا ما قللت من احترام أحد، كما أحب أن يحترمني الناس أيضا”.

وعن تجربته في المغرب وتونس، قال بن شيخة: “شرف لي كجزائري أن أكون محل طلب من نواد عريقة في تونس والمغرب والخليج، البعض شكك حتى في وطنيتي، أنا الآن في الجزائر وأحب أن أنقل خبرتي إلى وفاق سطيف الذي أعتبره أحسن ناد في الجزائر. في مقابل ذلك، أقول للجميع إنني مقتنع بمشروع طويل المدى مع الوفاق، لكني أمضيت لخمسة أو ستة أشهر حتى أعطي فرصة للإدارة والأنصار لتقييم عملي، وبعد ذلك يمكنني التجديد بعقد طويل”. وفي معرض حديثه، قال بن شيخة أيضا: “أعرف العديد من اللاعبين في الوفاق مثل جابو وآيت واعمر وزيتي، لقد عملوا معي في المنتخب الوطني ويعلمون طريق عملي، أنا متعود على الضغط ومستعد له، وأذكر بالمناسبة أنني دعوت أصدقائي من المغرب لمشاهدة نهائي كأس السوبر الذي فاز به الوفاق أمام شباب بلوزداد، فقد بثت صور لأنصار الوفاق وهم يبكون ويصفقون خلال ضربات الجزاء، فاندهش المغاربة وقالوا لي: هذه المشاهد لا توجد إلا في إنجلترا”.



أما رئيس الوفاق، حسان حمّار، فقال عقب التوقيع على العقد: “كل مدرب لديه منهجية خاصة في العمل، أعتقد أن بن شيخة هو المطلوب في المرحلة الحالية، ويمكن أن يعطي الإضافة للفريق، لدينا لاعبون كبار ولابد من مدرب كبير لديه الخبرة والحنكة مثل بن شيخة”.





