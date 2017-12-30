أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، اعتقال مرتكب اعتداء إرهابي استهدف متجرًا بمدينة "سان بطرسبورغ"، الأربعاء الماضي.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيان للجهاز الأمني، جاء فيه: "تم اليوم تحديد واعتقال المنظم والمنفذ المباشر لتفجير عبوات ناسفة، في 27 ديسمبر (كانون أول) الجاري، بمتجر يدعى بيركرستوك".



وتابع البيان أنه "تم تسليم المشتبه به إلى لجنة التحقيق المعنية".



يشار أن الانفجار، الذي وقع داخل المتجر، الكائن شمالي مدينة سان بطرسبورغ (غرب)، أدى لإصابة 13 شخصًا.



وأشارت المعلومات الأولية، آنذاك، أن العبوة كانت تحتوي على قطع معدنية، وأن قوة انفجارها عادلت 200 غرام من مادة "تي إن تي".