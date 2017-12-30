عين رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، وزير الدفاع الأسبق سوميلو بوباي مايغا رئيسا للوزراء، خلفا لعبدالله إدريس مايغا الذي قدم استقالته الجمعة.

وجاء في مرسوم نشر على حساب الرئاسة المالية على تويتر: "تم تعيين سوميلو بوباي مايغا رئيسا للوزراء"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.



ورئيس الوزراء الجديد من مواليد 1954 في غاو (شمال) ويعتبر قريبا من الرئيس المالي، الذي كان قد عينه وزيرا للدفاع في سبتمبر 2013، لكنه استقال في مايو 2014 بعد هزيمة كبرى للجيش أمام المتمردين الطوارق.



وسعد بوباي مايغا خامس رئيس للوزراء يعينه الرئيس كيتا، الذي انتخب في أغسطس 2013 لخمسة أعوام، وقد يترشح لولاية جديدة في 2018.