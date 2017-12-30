يقوم أحد المدونين على موقع ”اليوتوب”، وهو من جنسية كويتية يطلق على حسابه اسم ابن فطوطة، بزيارة استكشافية إلى الجزائر، هذه الأيام، تستمر لمدة 15 يوما. وقد تمكن هذا ”اليوتوبر” بطريقة بسيطة من تقديم صورة جميلة عن الجزائر والإشهار لأهم المواقع السياحية بها، وقد حظيت تسجيلاته الخمسة إلى حد الآن بأكبر المشاهدات وبإعجاب مئات الآلاف من زوار ”اليوتوب”. ويتميز ابن فطوطة الكويتي بأسلوبه السهل جدا في التقديم وعفوية يشدانك لمتابعته واكتشاف أهم ما تزخر به بلادنا. يحدث هذا في وقت عجزت أرمادة سفاراتنا الموزعة عبر العالم عن تقديم هذه الصورة الجيدة عن الجزائر.



