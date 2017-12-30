أرسلت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، لجنتين وزاريتين للتحقيق في الاضطرابات التي تشهدها ولايتا البليدة وتيزي وزو. فحسب المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار ”كنابست”، فإن المسؤولة الأولى عن القطاع أكدت تحرك مصالحها بعد الشكاوى المرفوعة من النقابة عبر مكتبيها الولائيين، وعليه اقتصر اللقاء الذي جمع الطرفين (ممثلو الوزارة - ممثلو النقابة) على محاولة معالجة هذا الانسداد، حيث تمّ تأجيل باقي القضايا المهنية والاجتماعية إلى وقت لاحق، لأنه، حسب النقابة، يقتضي معالجة سريعة لكي لا تكون له أبعاد وطنية.



