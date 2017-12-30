استغرب العديد ممن حضروا الملتقى الوطني التاسع حول حياة الرئيس هواري بومدين من الوضعية التي توجد عليها القاعة متعددة الرياضات، وهي المكان الدائم لتنظيم الملتقى، فرغم مرور تسع سنوات إلا أنها تسجل تدهورا من سنة لأخرى، ومع ذلك أوصى القائمون على الملتقى بترقيته عربيا وإقليميا، ما دفع ببعض المتابعين إلى التعليق قائلين: يا جماعة، قبل ترقية الملتقى اضغطوا على السلطات لترقية القاعة وترميمها وتنظيفها حتى ترقى إلى مستوى الأحداث والتظاهرات التي تحتضنها.



