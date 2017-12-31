أظهرت لقطات مصورة بُثت على الأنترنت السبت شابين إيرانيين ممددين على الأرض بلا حراك والدماء تغطيهما وسُمع تعليق صوتي يقول إن الشرطة قتلتهما بالرصاص.

وقال التعليق إن قوات الأمن أطلقت النار على محتجين في مدينة دورود بغرب إيران وقتلت اثنين على الأقل. وكان محتجان آخران في نفس الشريط يهتفون "سأقتل أيا من قتل أخي".

في غضون ذلك، حذر وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي صباح الأحد من أن الحكومة ستتصدى "لمن يستخدمون العنف ويثيرون الفوضى"، وذلك غداة ليلة جديدة من التظاهرات المعادية للنظام في البلاد.

وصرح رحماني فضلي للتلفزيون الرسمي "الذين يخربون الاملاك العامة ويثيرون الفوضى ويتصرفون بشكل مخالف للقانون سيحاسبون على افعالهم ويدفعون الثمن. سنتصدى للعنف وللذين يثيرون الخوف والرعب".