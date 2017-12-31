مصرع 81 صحفيا خلال 2017

العالم
31 ديسمبر 2017 () - الخبر أونلاين/واج
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أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين تقرير يحصي عدد الصحفيين الذي لقوا مصرعهم خلال تأديتهم لواجبهم في عام 2017 .

و نقلت شبكة "أ بي سي" الأمريكية أن 81 صحفيا على الأقل  لقوا  حتفهم، من خلال عمليات قتل متعمدة و هجمات بسيارات مفخخة وحوادث تبادل لإطلاق الرصاص، و خاصة العنف  والمضايقات ضد العاملين بالصحف ووسائل الإعلام حيث ارتفعت بشكل كبير خلال العام  الذي يوشك على النهاية.

و يشار أن أكبر عدد للقتلى الصحفيين كان في دولة المكسيك، تم يليها عدد من الدول الاخرى التي تشهد صراعات داخلية متل افغانستان و العراق و سوريا.

 وأعطى التقرير حصيلة بأعداد القتلى التي تضمن مقتل 13 صحفيا  في المكسيك و11 صحفيا في أفغانستان،  و11 في العراق وأفغانستان, و 10 في سوريا,  و6 في الهند، و4 في الفلبين، و4 في  باكستان، و3 في نيجيريا، و3 في الصومال، و3 في  الهندوراس.

        

 

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