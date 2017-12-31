أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين تقريرا يحصي عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال تأديتهم لواجبهم في عام 2017 .

و نقلت شبكة "أ بي سي" الأمريكية أن 81 صحفيا على الأقل لقوا حتفهم، من خلال عمليات قتل متعمدة و هجمات بسيارات مفخخة وحوادث تبادل لإطلاق الرصاص، و خاصة العنف والمضايقات ضد العاملين بالصحف ووسائل الإعلام حيث ارتفعت بشكل كبير خلال العام الذي يوشك على النهاية.

و يشار إلى أن أكبر عدد للقتلى الصحفيين كان في دولة المكسيك، تم يليها عدد من الدول الأخرى التي تشهد صراعات داخلية مثل أفغانستان و العراق و سوريا.

وأعطى التقرير حصيلة بأعداد القتلى التي تضمنت مقتل 13 صحفيا في المكسيك و11 صحفيا في أفغانستان، و11 في العراق، و 10 في سوريا، و6 في الهند، و4 في الفلبين، و4 في باكستان، و3 في نيجيريا، و3 في الصومال، و3 في الهندوراس.