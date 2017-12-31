كشف وزير السكن عبد الوهاب طمار من البويرة أن هدف وزارته الأول هو تجسيد مشروع رئيس الجمهورية والمتمثل في إنهاء وإستلام مليون وستمائة ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني وهذا قبل نهاية العهدة الرابعة لفخامته، من خلال اعتماد طريقة جديدة ترتكز على المتابعة والصرامة في العمل.

وأعاب الوزير على القائمين على متابعة ملف السكن بالبويرة التأخر في تجسيد بعض المشاريع وعدم الانتهاء من بعضها التي فاقت أكثر من عشر سنوات مما ولد ضغطا كبيرا على الإدارة المحلية.

الوزير الذي أسهب في سرد الأرقام الخاصة بالسكن على المستوى المحلي أكد على ضرورة الانتهاء منها في أقرب الآجال خاصة المتعلقة بصيغة "عدل" والتي تفقد الأشغال بها على مستوى منطقة المهدي بالبويرة والمتعلقة ب 800 وحدة سكنية.