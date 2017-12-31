تظاهر مساء ،أمس السبت، ألاف المستوطنين اليهود في وسط تل أبيب، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و زوجته سارة للمطالبة بالتحقيق السريع في قضايا الفساد.

ووصفه المحتجون "بالفساد الحكومي"، حيث رفع لافتات كتب عليها "نتنياهو الى السجن"، "الحكومة عالم سفلي "، "نتنياهو عد إلى منزلك فأنت فاشل".

ويشار الى ان هذه التظاهرة تعد ال58 ضد نتنياهو و الفساد الحكومي اي منذ ديسمبر الماضي.

و حققت شرطة الاحتلال 7 مرات مع نتنياهو منذ 2016 في قضيتي الفساد المعروفتين بالملفيين "1000"و "2000" ، اخرها كانت يوم الجمعة في جلسة استمرت لأربع ساعات، وهذا فق الإعلام العبري.

وكان ينبغي على الشرطة رفع توصية للمستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، قبل الشروع في محاكمته، وهو ما لم يحصل حتى الآن.