تظاهر مساء ،أمس السبت، آلاف المستوطنين اليهود في وسط تل أبيب، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و زوجته سارة للمطالبة بالتحقيق السريع في قضايا الفساد.

وقد ندد المحتجون "بالفساد الحكومي"، حيث رفعوا لافتات كتب عليها "نتنياهو إلى السجن"، "الحكومة عالم سفلي "، "نتنياهو عد إلى منزلك فأنت فاشل".

ويشار إلى إن هذه التظاهرة تعد الـ 58 ضد نتنياهو و الفساد الحكومي أي منذ ديسمبر الماضي.

و حققت شرطة الاحتلال 7 مرات مع نتنياهو منذ 2016 في قضيتي الفساد المعروفتين بالملفيين "1000"و "2000" ، آخرها كانت يوم الجمعة في جلسة استمرت لأربع ساعات، وهذا وفق الإعلام العبري.

وكان ينبغي على الشرطة رفع توصية للمستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، قبل الشروع في محاكمته، وهو ما لم يحصل حتى الآن.