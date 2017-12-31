

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم ، فيما أصيب 11 آخرون بجراح في تفجير انتحاري استهدف، اليوم الأحد، جنازة شرق أفغانستان، حسب ما ورد في بيان لمسؤولين أفغان.

وذكر البيان أن "انتحاريا فجر نفسه خلال مراسم تشييع الحاكم السابق لمنطقة حسكة مينا الذي توفي مؤخرا لأسباب طبيعية".

يأتي هذا فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان 41 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم وجرح ما لا يقل عن من 80 في هجوم انتحاري على مركز ثقافي في العاصمة كابول، الأسبوع الفارط.