قام علماء في معهد البحث العلمي لبيولوجيا الفيزيائية والكيميائية في جامعة روسيا الحكومية بتركيب بروتين عالي النقاء يسمى "إريثروبويتين" يساعد في علاج فقر الدم والسرطان، فضلا عن أنه يسرع شفاء الكسور

وقام العلماء باستخراج بروتين "الإريثروبويتين" المركب من خلايا الإشريكية القولونية (بكتريا إي كولاي) وكتلته الجزيئية، وبذلك يمكن إزالة البروتين بسرعة أكبر من مجرى الدم موضحة ان العلماء يخططون لاستخدام "الإريثروبويتين" كعلاج في الإسعافات الأولية.

وقالت لآنا كارياغينا زولينا, أحد المشاركين في الدراسة "ان المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هي إنشاء إريثروبويتين مع روابط كيميائية صحيحة" مضيفة بذلك انه "يجب أن يكون البروتين ناشطا بيولوجيا، ويكون مناسبا للاستخدام في الطب التجديدي، واستطعنا من خلال الخلايا البكتيريا على تركيب بروتين نقي".

وأصبح عمل الباحثين جزءا من مشروع لتطوير مواد جديدة قابلة للزرع مع استخدام "إريثروبويتين" والبروتين البشري المورفوجيني 2 للجراحة الترميمية.