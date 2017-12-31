ضربت عاصفتان ثلجيتان مقاطعة كولومبيا البريطانية بغرب كندا ادت الى انخفاض الحرارة إلى مستويات قياسية مع توقعات تشير إلى أن الدرجة العليا اليومية ستكون في نطاق بين سالب 20و 30 درجة مئوية و في هذا الصدد تركت العاصفة أكثر من 36 ألف منزل من دون كهرباء .

وحذرت شركة "بي سي هايدرو" للكهرباء على تويتر من أن الظروف ما زالت خطيرة في المنطقة المنكوبة في جنوب غرب كولومبيا المعروفة باسم فريزر فالي بسبب انقطاع الكهرباء.

وأكثر المناطق المتضررة هي أبوتسفور وميشين في المنطقة الجنوبية من المقاطعة حيث اجتاحت عاصفتان ثلجيتان المنطقة الجمعة الماضي. وقد أثرت العواصف على قرابة120 ألف نسمة.

واعتبارا من، امس السبت، عاد التيار الكهربائي لنحو 82 ألف منزل في حين ما زال أكثر من 36 ألف شخص يعانون من قطع كهرباء.

وتم جلب المزيد من طواقم عاملة في محطات كهرومائية من مناطق أخرى للمساعدة في استعادة التيار الكهربائي، حيث طلبت الشرطة السكان على البقاء في منازلهم حتى يتحسن الطقس.