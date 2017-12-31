حجبت السلطات الإيرانية تطبيقي "إنستغرام" و" تلغرام" بشكل مؤقت، كتدبير احتياطي في مواجهة المظاهرات التي تعم بعض مدن البلاد منذ أيام، وفقا لما أورده التلفزيون الرسمي الإيراني.

وذكر ذات المصدر، أن هذا الإجراء يأتي بهدف "الحفاظ على السلام" في البلاد.

يأتي هذا بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تعذر استخدام كلا التطبيقين في إيران اليوم الأحد.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة "تلغرام" بافيل دوروف المعلومات الواردة بخصوص الحجب. وأوضح دوروف في تغريدة له قائلا "السلطات الإيرانية تمنع الدخول إلى تلغرام على أكثرية الإيرانيين بعد رفضنا علنا إغلاق قناة "صداى مردم" وغيرها من القنوات التي تحتج سلميا".