أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس السبت، على هامش زيارته لولاية وهران، حيث تفقد مشاريع قطاعه، أن الجزائر ستحضر لتصدير الكهرباء نحو قارة افريقيا عن طريق أضخم مشروع لإنتاجها انطلاقا من ليبيا ،حسب ما أورده موقع المساء.

و قال قيطوني، فيما يتعلق بالمشروع أن مصالح وزارته ستشرع في مفاوضات مع الليبيين لانجاز محطة إنتاج الكهرباء إلى المدن الليبية و من تم إلى دول إفريقيا، لافتا إلى أن طاقة انتاج المحطة تصل ل 2100 ميغاوات، بمعنى ستتحول الجزائر بوابة لتصدير الكهرباء نحو باقي الدول الإفريقية.

مضيفا أن الجزائر تصدر اليوم 150 ميغاوات من الكهرباء إلى تونس، و 100 ميغاوات إلى المغرب،حيث تستفيد من خلال هذا التصدير عائدات مالية هامة .

و ذكر الوزير من خلال الزيادات في أسعار الكهرباء أنها لن تمس المستهلك العادي، بل المستهلكين الكبار للكهرباء فقط.