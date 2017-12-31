تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"أن تركيا ستتبع سياسة أكثر جرأة ومجازفة في الساحة الداخلية خلال العام القادم"، مشيراً إلى أن "تركيا لن تستطيع ضمان مستقبلها دون حل مشاكل المنطقة وهذا الأمر يدفعنا نحو المضي قدما في اتباع سياسة خارجية أكثر نشاطا وجرأة وحتى أكثر مجازفة حال تطلبت الضرورة".

وفي كلمة له بمناسبة رأس السنة، لفت أردوغان إلى "اننا نعلم أن عام 2018، سيحمل معه تطورات جديدة سواء في الداخل أو الخارج، لذا فإننا سنستمر في تعزيز قوة بلادنا في كافة المجالات، وسنعمل على زيادة اللحمة بين الدولة والشعب، وذلك بهدف الاستعداد لمواجهة الأزمات التي ستعترضنا".

وعن القدس، اعتبر أردوغان أن "قضية القدس تحولت إلى امتحان للمسلمين والمظلومين في سائر بلدان العالم، وكذلك للدولة التركية والمنطقة برمتها"، مؤكداً أن "اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل لم يلق دعما من أحد سوى الأخيرة" ورأى أن "هذا الأمر أحدث تطورا إيجابيا يتمثل في إعلان القدس عاصمة لفلسطين".