دعا نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، وزارة الداخلية الإيرانية إلى "عدم وضع صعوبات في وجه مطالب الشعب بتنظيم مظاهرات احتجاجية"، معتبراً أن "ثقافة التظاهرات لم تترسخ بعد في إيران، وأنّ المظاهرات التي بدأت قبل 4 أيام انحرفت عن مسارها الأصلي سريعاً، بفعل رفض الداخلية ترخيصها، وإعلان كافة التجمعات بأنها غير قانونية".

وأشار إلى أنّ "الدساتير الإيرانية تسمح بالمظاهرات، شرط أن تكون سلمية ومتوافقة مع القوانين الإسلامية"، مطالباً مسؤولي بلاده بـ"إعداد الأجواء المناسبة لممارسة الشعب هذا الحق".

وكانت قد بدأت يوم الخميس الماضي، مظاهرات في مدينتي مشهد وكاشمر شمال شرقي إيران، احتجاجًا على غلاء المعيشة، وامتدت لتشمل مناطق مختلفة من البلاد.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل اثنين من المتظاهرين غربي البلاد، إضافة إلى اعتقال العشرات.