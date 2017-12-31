وجه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاحد "رسالة انذار، انذار احمر" للتنبيه الى المخاطر التي تهدد العالم في 2018، داعيا الى "الوحدة" في تمنياته للعام الجديد.

وقال غوتيريش في بيان "عندما بدأت مهامي قبل عام وجهت نداء لجعل العام 2017 عاما للسلام. لكن العكس هو ما حدث، وبشكل جذري، مع الأسف".

واوضح ان "النزاعات ازدادت حدة وبرزت مخاطر جديدة. ففي جميع انحاء العالم بلغت المخاوف من الاسلحة النووية مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة"، في اشارة الى الازمة مع كوريا الشمالية.

كما ان "التغيرات المناخية تفوقنا سرعة" فيما "ما زالت الفوارق الاجتماعية تتضاعف" إلى جانب "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان"، بحسب رئيس الوزراء البرتغالي السابق الذي أسف لانتشار التيار القومي ومعاداة الاجانب.

ولفت غوتيريش الى ان "المشاكل تتعمم على مستوى الكوكب فيما ينكفئ الأفراد على ذواتهم".

واكد ختاما "يمكننا حل النزاعات وتجاوز الكراهية وحماية قيمنا المشتركة. ولكن علينا ان نكون متحدين للتمكن من ذلك"، لافتا الى ان "الوحدة هي الطريق التي يجب اتباعها ومستقبلنا رهن بها"، داعيا قادة العالم الى "اعادة بناء الثقة عبر جمع الشعوب حول أهداف مشتركة".