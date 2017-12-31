اعتبر نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، الكسي شيبا، أن "بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن الفضل في تحرير أراضي سوريا والعراق من تنظيم "داعش" الإرهابي يعود لـ "التحالف الدولي" الذي تقوده بلاده، هو محاولة لمصادرة النصر".

ولفت إلى ان "مشاركة قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في هزيمة داعش لعبت بشكل عام دوراً ثانوياً في سوريا ونحن نعلم ذلك، خصوصاً في السنوات الأخيرة حيث كان الأمريكيون يقومون بأنشطة تهدف لدعم المسلحين. ومنها إنقاذ قادة الإرهابيين من منطقة كانت تحاصرها القوات الحكومية السورية، وكذلك محاولتهم خلق مراكز في سوريا لبناء مجموعات جديدة من المسلحين".

وأشار إلى أن "أمريكا تحاول الآن تغطية أعمالها بكلمات عن الانتصار على الإرهابيين، على الرغم من أنها هُزمت في الواقع في سوريا"، لافتاً إلى أن "مهمتهم الرئيسية كانت تدمير النظام الشرعي المنتخب، وعندما أصبح الوضع غير قابل للتحقيق، انصرفوا للالتحاق بعملية تدمير داعش، الذي خلقوه بأنفسهم".