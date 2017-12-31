إنتشل أعوان الحماية المدنية بتيزي وزو ، صباح اليوم الأحد 31 ديسمبر ، جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات سقط في وادي بالقرب من قرية تينسوين ببلدية عزازقة . حسب بيان لخلية الإتصال بمديرة الحماية المدنية لولاية تيزي وزو تم إنتشال جثة هذا الطفل على الساعة الحادية عشرة و الربع من نهار اليوم علما أن عملية البحث عنه بدأت مساء أمس السبت على الساعة الخامسة إلا عشرة دقائق . حسب المصادر ذاتها تم تجنيد إمكانات كبيرة للبحث عن جثة الطفل حيث شارك في العملية إلى جانب أعوان الحماية المدنية و غطاسين محترفين أفراد الجيش و مصالح الأمن ومواطنين .