

قررت الصين تعليق إنتاج 553 طرازا من السيارات السياحية التي لا تفي بالمعايير الحكومية لاستهلاك الوقود.



وسيبدأ التعليق في الأول من جانفي 2018 بحسب ما ذكر المركز الصيني لخدمة تكنولوجيا السياراتي مشيرا إلى موافقة وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات على هذا الأجراء .



وتشمل تلك الطرازات منتجات لكبار المنتجين المحليين وكبرى الشركات المشتركة مثل (فاو-فولكسفاغن) و(بكين بنز أوتوموتيف) و (شيري) و (دونغفنغ موتور كوربوريشن).



ومع استعار حربها ضد التلوثي تدفع الصين باتجاه وسائل النقل الخضراء من خلال تشديد قيود الانبعاثات وتشجيع استخدام مركبات الطاقات المتجددة.

وأعلنت السلطات في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم تدريجيا تطبيق قيود أشد على انبعاثات السيارات الجديدةي فيما سيواصل مشترو سيارات الطاقة الجديدة الاستمتاع بمزايا الإعفاء الضريبي عند الشراء على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.



وكشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في سبتمر الماضي أن البلاد بدأت بحوثا لوضع جدول زمني لوقف إنتاج ومبيعات السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.