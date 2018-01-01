قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة مطلقا على المبادرة بشن حرب على كوريا الشمالية بعد أن أصبحت بلاده قادرة على ضرب كل البر الرئيسي الأمريكي بأسلحتها النووية.

وقال كيم في كلمة بمناسبة العام الجديد "الولايات المتحدة بأسرها تقع في مرمى أسلحتنا النووية والزر النووي دائما على مكتبي وهذا واقع وليس تهديدا".

وأضاف "يجب أن نركز هذا العام على إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس الحربية النووية والصواريخ الباليستية... هذه الأسلحة لن تستخدم إلا إذا كان أمننا مهددا".

واختبرت كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات وأجرت سادس وأقوى تجاربها النووية في سبتمبر أيلول في تحد للتحذيرات والعقوبات الدولية مما أثار مخاوف من صراع جديد على شبه الجزيرة الكورية.

وقال كيم إن من الضروري خفض التوتر العسكري على شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات مع الجنوب وأضاف أن الطريق إلى الحوار مفتوح.

وأوضح أنه سيبحث إرسال وفد لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانج بكوريا الجنوبية في فبراير.

وقال كيم "مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ستكون فرصة جيدة لإظهار وحدة الشعب ونتمنى النجاح للألعاب. ربما يجتمع مسؤولون من الكوريتين على وجه السرعة لمناقشة إمكانية ذلك".