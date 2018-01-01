طالب محتجون في إيران المرشد الأعلى علي خامنئي بالتنحي، ومزقوا صور قاسم سليماني، وصبوا جام غضبهم على المصاعب الاقتصادية والفساد.

وأظهرت لقطات محتجين يهتفون في وسط طهران "يسقط الدكتاتور" في إشارة إلى خامنئي. وحسب رويترز، هتف محتجون في خرم أباد في غرب إيران "عار عيك يا خامنئي ..اترك البلاد وشأنها".

ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر مطلع قوله، إن الحكومة قالت إنها ستحد بشكل مؤقت من إمكانية استخدام تطبيقي تلغرام وأنستغرام للتراسل بشكل مؤقت.

وقال إيراني تم الوصول إليه عن طريق التليفون شريطة عدم نشر اسمه، إن الشرطة وقوات الأمن منتشرة بشكل مكثف في وسط طهران.

وأضاف"رأيت بضعة شبان يُعتقلون ويُزج بهم في سيارة للشرطة. إنهم لا يسمحون لأحد بالتجمع".

وأظهر شريط مصور اعتقال الشرطة محتجا في مدينة خوي بشمال غرب إيران في الوقت الذي كان فيه حشد يهتف "فلتذهب الشرطة لاعتقال اللصوص".

وأظهر شريط مصور على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا في مدينة دورود يضرمون النار في مبنى بنك.

وهتف المتظاهرون "يعيش الشاه رضا". وترديد مثل هذه الهتافات دليل على مستوى لم يسبق له مثيل من الغضب وتجاوز الخطوط الحمراء.