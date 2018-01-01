نشر الموقع الرسمي لشركة "نايك" الأمريكية لمنتجات الرياضة، تسريبا مثيرا لأحد أكبر الانتقالات في عالم كرة القدم، عن طريق الخطأ، مما أثار جدلا كبيرا مع إنطلاق سوق الانتقالات الشتوي ليلة رأس السنة.

ووضعت "نايك" على قسمها المخصص لكرة القدم على موقعها، خبر انتقال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، من ليفربول إلى برشلونة، خلال منشور ترويجي عن اللاعب، يشير إلى انضمامه "المثير" لبرشلونة، أحد أكبر الأندية المتعاقدة مع "نايك".

ووفقا لموقع "ياهو سبورتس"، نشر موقع نايك أن :"فيليب كوتينيو جاهز لإشعال الكامب نو، أحصل على قميص برشلونة لموسم 2017-2018 مع اسم "الساحر" عليه. وضع الاسم بالمجان سيبدأ من السادس من يناير".

واقترب كوتينيو كثيرا من الانتقال لبرشلونة خلال الصيف الماضي، لكن تعقيدات كثيرة وضعها ليفربول حالت دون انتقال اللاعب للكامب نو، لكن الحديث عن الانتقال عاد مع اقتراب موعد فتح سوق انتقالات الشتاء مساء الأحد.

واستبعد مراقبون أن يكون المنشور من عمل "قراصنة أنترنت"، وذلك لأن المنشور الترويجي عن كوتينيو موجود بجميع اللغات، وليس بالإنجليزية فقط.

وتعد "نايك" الراعي الرسمي لبرشلونة منذ عام 1998، وتبلغ قيمة العقد الجديد 155 مليون أورو، يحصل عليها برشلونة في الموسم الواحد ابتداء من العام المقبل.