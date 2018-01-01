ظهر عائق جديد، أمام البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم ليفربول الإنجليزي، يمنعه من الانتقال لصفوف فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحاول النادي الكتالوني، بشتى الطرق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ضم فيليب كوتينيو، لكن إدارة الريدز رفضت التفريط في خدماته.

ورغم كافة التقارير التي أفادت باقتراب برشلونة من حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، يرفض رحيل كوتينيو مرة أخرى، بحسب صحيفة "ذا صن".

وقالت الصحيفة "كلوب يأمل في بقاء كوتينيو، لأنه يرى أن ليفربول ليس بحاجة للحصول على المال مقابل بيعه، على الرغم من التعاقد مع فيرجيل فان ديك، بصفقة قياسية بلغت 75 مليون جنيه إسترليني".

يذكر أن كوتينيو قد أبدى رغبة قوية، في الانضمام لصفوف برشلونة، وعاش فترة صعبة بعد فشل انتقاله في الصيف الماضي، قبل أن يستعيد تألقه مؤخرًا مع الريدز.