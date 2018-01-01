أثنت صحيفة "أوجوغو" الواسعة الانتشار في البرتغال على الدولي الجزائري ياسين براهيمي ، مبرزة تألقه بالأرقام خلال سنة 2017 مع نادي التنين الأزرق .

و عنون موقع الصحيفة معلقا " براهيمي يتألق قبل دخول 2018 " ، حيث قالت ذات الصحيفة أن إنهاء نادي بورتو سنة 2017 في صدارة الدوري البرتغالي راجع للوجه الطيب الذي ظهر به براهيمي و مساهمته الكبيرة في النتائج الايجابية التي حققها النادي .

و سجل براهيمي لحد الآن 4 أهداف في الدوري بالإضافة إلى هدف واحد في رابطة الأبطال الأوربية بالإضافة إلى هدف آخر في كأس الرابطة البرتغالية ، ناهيك عن مساهمته في صنع تمريرات حاسمة لزملائه في النادي .