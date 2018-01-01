خلفت العاصفة "كارمن" الثالثة التي تضرب غرب أوروبا هذا الموسم عن سقوط قتيل في فرنسا حسبما أفادت مصادر إعلامية اليوم الإثنين .

وقضى الضحية عن عمر يناهز الستين عاما،أمس الأحد، خلال سقوط شجرة على سيارته قرب سان- جان- بييه- دو- بور جنوب غرب فرنسا وهذا وفقا لما أفاد به الدرك.

وتوقعت الأرصاد الجوية الفرنسية أن، صباح الإثنين، ستتحول عاصفة كارمن إلى عاصفة عنيفة جراء هطول أمطار غزيرة على غرب البلاد حيث رافقتها أمس الأحد، رياح شديدة. متوقعة أن سرعة الرياح ستتراوح اليوم الإثنين بين 120 و140 كلم في الساعة على الساحل الأطلسي وكذلك في كورسيكا (جنوب شرق).